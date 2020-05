Os Estouradinhos realizam live beneficente nesta sexta-feira(15)

Seguindo a tendência dos músicos e artistas que estão fazendo lives em todo o Brasil, conscientizando para que todos possam ficar em casa e também ajudar pessoas carentes através de doações, a dupla Os Estouradinhos fará live beneficente nesta sexta-feira, 15 de maio, a partir das 16 horas, contando na oportunidade com a participação do cantor Willy Vaqueiro.

A realização é de G Show e conta com apoio de Ítalo Produções. Durante a live será disponibilizado um contato de WhatsApp para que as pessoas possam fazer as suas doações, sendo toda a arrecadação destinada às pessoas carentes do município de Igreja Nova.