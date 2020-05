Os jogadores com as maiores multas rescisórias do futebol atual

O futebol, não é de hoje, envolve cifras astronômicas. Clubes investem centenas de milhões de euros (ou dólares, ou reais) para contratar grandes jogadores. E depois, se alguém quiser comprá-los, as cláusulas de liberação também são para lá de extravagantes. Pois o 90min, com base em dados trazidos pelo Sport Bible, apresenta os atletas que possuem as maiores multas rescisórias da atualidade. Você vai ficar impressionado com os números!

7. João Félix (Atlético de Madrid) MULTA RESCISÓRIA: 350 milhões de euros

6. Dembélé, Philippe Coutinho, Arthur e De Jong (Barcelona) MULTA RESCISÓRIA: 400 milhões de euros

5. Piqué, Sergi Roberto, Busquets (Barcelona), Bale, Dani Ceballos e Toni Kroos (Real Madrid) MULTA RESCISÓRIA: 500 milhões de euros

4. Messi (Barcelona), Vinicius Junior, Asensio e Isco (Real Madrid) MULTA RESCISÓRIA: 700 milhões de euros

3. Luka Modric e Brahim Díaz (Real Madrid) MULTA RESCISÓRIA: 750 milhões de euros

2. Antoine Griezmann (Barcelona) MULTA RESCISÓRIA: 800 milhões de euros