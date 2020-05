Os times com maior média de público na história da Libertadores

A Libertadores de 2020 estava recém na segunda rodada da fase de grupos quando foi interrompida por conta da pandemia de coronavírius. Enquanto não existe sequer uma perspectiva de retorno da competição, resta reviver histórias do passado daquela que é a principal disputa do continente.

O site Verminosos por Futebol, por exemplo, encomendou uma pesquisa para saber quais os clubes com maior média de público no torneio desde a sua primeira edição, em 1960. Foi, assim, formado um ranking, tomando por base apenas os clubes que participaram, no mínimo, seis vezes da Libertadores, o que equivale a 10% do total. A liderança é do América do México, que levou 47.510 pagantes por partida. Na sequência, aparece o São Paulo, primeiro brasileiro da lista. O tricampeão continental tem média de público de 40.352 presentes.

RANKING – MELHORES MÉDIAS DE PÚBLICO DA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1 – América-MEX – 47.510

2 – São Paulo – 40.352



3 – Boca Juniors-ARG – 39.715

4 – Independiente-ARG – 38.920

5 – Barcelona-EQU – 36.626

6 – River Plate-ARG – 36.565

7 – Flamengo – 34.705



8 – Internacional – 34.654



9 – Peñarol-URU – 33.818

10 – Corinthians – 33.389



11 – Millonarios-COL – 33.152

12 – Universidad de Chile-CHI – 32.968

13 – Rosario Central-ARG – 32.907

14 – Cruzeiro – 32.768



15 – Racing-ARG – 31.852

16 – Colo-Colo-CHI – 31.808

17 – Newell’s Old Boys-ARG – 31.563

18 – Deportivo Cali-COL – 31.435

19 – Grêmio – 31.045



20 – Atlético Nacional-COL – 30.967

21 – Fluminense – 29.471



26 – Atlético-MG – 27.559



28 – Palmeiras -25.841



54 – Athletico-PR – 17.537



56 – Santos – 17.221



61 – Vasco da Gama – 14.648



No chamado top 10, existem outros três times do país. O Flamengo ocupa o sétimo posto, com 34.705 pagantes, à frente de Internacional (oitavo, com 34.654) e Corinthians (décimo, com 33.818). Quem completa a parte de cima desta tabela é Boca Juniors, Independiente, River Plate (todos da Argentina) Barcelona (Equador) e Peñarol (Uruguai).