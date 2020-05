Otaviano Costa sobre saída da Globo: ‘Necessidade de me aventurar’

Uma das características mais marcantes na personalidade de Otaviano Costa é o bom humor. Carismático, ele contagia todos a sua volta com seu otimismo de sempre. Esse cuiabano, de 46 anos, está se reinventando na vida e profissão.



Em 2019, após dez anos de contrato com a Rede Globo, surpreendeu o público, não renovando com a maior emissora do país.



Na plim plim, Ota – como é conhecido entre amigos, iniciou na dramaturgia, atuando em novelas como Caras & Bocas, Morde & Assopra, Salve Jorge, Malhação, participando das séries Macho Man e Escolinha do Professor Raimundo.



Contudo, foi no posto de apresentador que nosso entrevistado mais se realiza. No Vídeo Show foram mais de cinco anos, incluindo reportagens com os famosos. Depois veio o Tá Brincando, que até teria uma segunda temporada, porém, sem data fechada, Costa estava decidido alçar novos voos.



“Foi uma decisão muito pensada e amadurecida. Não aconteceu de um dia para o outro. Eu fiz o Tá Brincando, que foi muito legal, e a segunda temporada dele não tinha uma data de estreia na grade. Ia rolar, mas não sabíamos essa precisão. Como comunicador, artista, eu estava sentindo essa necessidade de me aventurar, de conhecer novas formas de comunicação, entender esse fenômeno da internet, das mídias na comunicação atual. Não queria ficar parado. Eu conversei com a casa e eles foram muito compreensivos. É muito legal quando você cria uma relação baseada em respeito. E é o que temos. Eles me liberaram do meu contrato, que estava vigente ainda. Eu fui muito feliz na casa e só tenho boas lembranças. Pude experimentar um pouco de tudo, amadureci muito nesses dez anos”, revelou ele para OFuxico.







Seu distanciamento da TV durou pouquíssimo tempo. Quatro meses depois o Grupo Globo o chamou para um novo desafio: comandar o reality show Extreme Makeover Brasil, exibido pelo canal GNT.



“O Extreme Makeover Brasil mostra as casas sendo reformadas, mas é muito mais do que isso: transforma a vida dos habitantes, muda a maneira como eles interagem dentro desse espaço, trazendo mais qualidade de vida. Eu já era fã do formato. Agora então… (risos). Foi uma estreia muito boa, com histórias interessantes e mantivemos o DNA do programa que é um sucesso de muitos anos no exterior. E, claro, fizemos isso dando a nossa pitada brasileira. Fiquei muito feliz de ver o quanto os patrocinadores compraram essa ideia. E, mais ainda, o desejo de dar continuidade em uma segunda temporada”, pontuou ele.







Carreira: 30 anos de história



Neste ano, Otaviano completa três décadas no ofício que escolheu lá nos anos 1990, quando chegou aos 17 anos em São Paulo, e logo conseguiu uma vaga na rádio Jovem Pan, na atração Pandêmonio. Em seguida, migrou para televisão, à frente de projetos icônicos, marcando gerações em atrações da antiga MTV: Clipes Animados MTV (1990/92), Mega Max MTV (1990/91), Big Vid MTV (1992).



No SBT, nos anos 1993, trabalhou com o mestre Golias e Angélica, integrando também o elenco do clássico Éramos Seis. Já na Band, substituiu Luciano Huck no programa H (1999), que logo se transformou em Superpositivo (O+). Sua passagem pela Record TV, se deu no início dos anos 2001, divertindo o expectador em Domínio Público. Depois, Jogos de Família (2002/03), No Vermelho (2003/04), Bahia 50 graus e Domingo Espetacular (ambos em 2004).



“Passa um filme, na verdade uma franquia de filmes (risos). Tenho uma trajetória muito legal mesmo. Tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Fiz programa de auditório, rádio, novela, agora estou na web também… O que eu mais gosto, quando olho para trás, é ver que eu não tenho medo de me reinventar e tentar o novo. E acredito que é isso o que nos motiva a seguir por tantos anos numa profissão e ainda sentir tesão pelo o que se faz”, refletiu ele.







Desafios da Fama



O comunicador se considera um cara de alma leve, divertida e otimista, mesmo nas adversidades, ele procura não se abater.



“Mas o que me falam é que eu sou pra cima mesmo (risos). Sei que tenho um pensamento muito mais para o positivo, de que as coisas vão dar certo… E isso contagia quem está por perto. Tento mesmo levar a vida com mais leveza, porque já temos tantas coisas pesadas ao nosso redor. No momento mesmo, estamos enfrentando um vírus que nunca vimos na vida, que está levando embora tantas pessoas. É preciso apreciar o presente e o afeto daqueles que estão em nossa volta”, explicou.



Só tem uma coisa que irrita – levemente – o marido da atriz Flávia Alessandra, com quem é casado há quase 15 anos, e juntos, tiveram Olívia (10), e a adolescente Giulia (filha do diretor Marcos Paulo).



“É claro que não é legal ler uma mentira sobre você. É bem ruim para ser sincero. Mas depois de tantos anos de profissão, eu tento não me afetar com esse tipo de notícia mentirosa. Têm dias que é impossível, aí eu respondo, minha assessoria se pronuncia e deixamos claro a verdade. É chato demais. Ainda mais porque eu detesto mentiras”, desabafou ele, que fez um balanço da explosão que se tornaram as redes sociais.



“O lado positivo é você poder trocar de forma instantânea com aquela pessoa que gosta do seu trabalho. Você pode divulgar e falar diretamente com o seu público. Lado ruim é que algumas pessoas encaram as redes sociais como uma máscara, para criar fake news ou atacar as pessoas. E isso é lamentável. Mas eu vejo o copo mais cheio do que vazio. É uma ferramenta muito poderosa”, opinou.



Na reta final do nosso bate-papo, direto e sincero, Otaviano deixou uma mensagem de esperança em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus.



“Acreditamos que a criatividade, ainda é a mais poderosa ferramenta para nossa reinvenção, especialmente para momentos tão desafiadores como este que estamos vivendo”, falou, revelando como ele e a família tem preenchido o tempo na quarentena, para não caírem no tédio.



“Estudo com a minha filha as lições que o colégio separou para esse momento, ajudo no cotidiano da casa, lavando, limpando. Ficamos assistindo muita coisa na TV e confesso que ando trabalhando muito online. Gravando o OtaTalk, meu novo formato com informação e entretenimento para o IGTV do meu Instagram, que é uma novidade, e o vlogs com as meninas, mostrando um pouco desta nossa rotina na quarentena. Tudo em parceria com a Play 9, que faz toda gestão de minha vida online”, finalizou, claro, com a simpatia que já virou sua marca principal.



