Otaviano Costa surge em paraíso com a família: ‘TBT especial’

Como boa parte da população brasileira, Otaviano Costa está em isolamento social, para prevenir-se de um possível contágio da Covid-19. Sua esposa, Flávia Alessandra, vem fazendo companhia ao marido, de 46 anos, ao lado das duas filhas, Giulia e Olívia.



Na última quinta (30), o apresentador publicou um clique especial, em um local paradisíaco juntinho da família. No lindo cenário, o quarteto era puro sorriso e animação.



“Aproveitando esse dia lindo que fez hoje, pra postar um #tbt mais que especial da viagem em família que fizemos pra Tailândia”, disse ele.



A atriz estava no ar na novela Salve-se Quem Puder, na pele de Helena Santamarina, no horário das 19h, quando as gravações precisaram ser paralisadas. Flávia Alessandra pode ser vista no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, em Êta Mundo Bom, trama que está sendo reprisada nas tardes da emissora.



Já o comandante do reality de reforma Extreme Makeover, concedeu entrevista exclusiva para OFuxico, nesta sexta-feira (1), afirmando que o programa terá uma segunda temporada, falando de sua saída da TV Globo, os trinta anos de carreira, e muitos outros assuntos abordados de maneira leve e direta.



Otaviano Costa sobre saída da Globo: ‘Necessidade de me aventurar’







Segunda Temporada



Otaviano Costa estará novamente na TV, mas no GNT com o reality Extreme Makeover Brasil, e antes mesmo de estrear o programa, já tem uma segunda temporada confirmadíssima de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.



Com o primeiro episódio marcado para ir ao ar em março, a nova leva de histórias deve chegar ao conhecimento do público ainda no segundo semestre deste ano.



O formato da atração, produzido pela Endemol Shine Brasil, conta com 34 outras temporadas desenvolvidas em diversos países e tem o objetivo de mostrar a reforma de uma casa em dez dias a cada episódio.



Além de Otaviano, fazem parte da equipe do Extreme Makeover Brasil o arquiteto Duda Porto, a engenheira Bruna Arruda, o designer de interiores Diogo Oliveira e a youtuber Paloma Cipriano.



