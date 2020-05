Outro nível? Felipe Anderson descreve adaptação e aponta diferenças entre Serie A e Premier League

Revelado nas categorias de base do Santos – uma das mais reconhecidas do país —, Felipe Anderson está em sua sétima temporada no futebol europeu, a segunda com a camisa do West Ham (ING). Aos 27 anos, o armador vive bom momento pelo clube londrino, somando cinco participações para gols na Premier League 2019/20.

West Ham United v AFC Bournemouth – Premier League

O bom rendimento pelos Hammers, no entanto, não veio fácil: o processo de adaptação ao futebol inglês foi duro e intenso, exigindo uma preparação diferente por parte do armador, que vinha de cinco temporadas vestindo a camisa da Lazio (ITA). Em entrevista concedida ao 90min, em parceria com o site de apostas esportivas Betway, o brasileiro descreveu as dificuldades encaradas por ele em seus primeiros compromissos na Inglaterra.

“Nos primeiros dez jogos, eu não consegui jogar mais do que 70 minutos, pelo fato da intensidade. Depois a gente teve que trabalhar bem a parte física para poder aguentar, porque é muito contato, muito forte”, afirmou.

Perguntado sobre as diferenças entre as duas ligas, Felipe Anderson citou a velocidade do jogo: “É incrível a diferença, é muita diferença. Na Itália era mais compacto, o time saía mais junto. Aqui na Inglaterra é muita correria, muita velocidade, você tem que sair muito rápido e retornar muito rápido”, concluiu.

