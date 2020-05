Outros interessados? Fala de Soteldo repercute entre rivais do Manchester United; Peres também é citado

Um dos mais valiosos jogadores do futebol brasileiro parece ter começado a temporada de 2020 com a bola ainda mais cheia de quando terminou 2019. Afinal de contas, mesmo sem partidas em disputa pelo Santos no momento, Yeferson Soteldo segue com o nome muito especulado no mercado.

Recentemente, o venezuelano foi alvo de investidas concretas do Atlético-MG (hoje treinado por Jorge Sampaoli, seu ex-técnico), mas acabou permanecendo no Peixe. O “fico”, porém, parece não ter grande duração, já que o próprio atleta afirmou recentemente que pretende conquistar títulos em 2020 para depois rumar para o Manchester United. A declaração, no entanto, parece que ligou o sinal de alerta para dois rivais: o Everton e o Liverpool.

Santos v Delfin – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Num site especializado em notícias da terra dos Beatles, chamado Liverpool Echo, Soteldo e José Carlos Peres ganharam destaque neste domingo, mostrando que o Old Trafford não é o único possível destino para o atacante e seu “sonho europeu”:

Ainda de acordo com a publicação, Soteldo está avaliado em 32 milhões de libras (cerca de R$ 220 milhões pela cotação atual). Já o presidente santista José Carlos Peres foi mencionado por ter dito que “clubes da Premier League, como o Everton”, procuraram-no interessados na contratação”.