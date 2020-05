Paderborn x Borussia Dortmund | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Lanterna da competição, o modesto Paderborn busca uma improvável reação diante do forte Borussia Dortmund. O treinador Steffen Baumgart não poderá contar com o meio-campista Gjasula, suspenso, e com o zagueiro Luka Kilian, que ainda aprimora a parte física.

Informações adicionais: Os ventos antes favoráveis parecem ter mudado de direção em Dortmund. Batido pelo arquirrival Bayern na rodada passada, o clube aurinegro ainda perdeu dois titulares por lesão: o volante Dahoud e o centroavante Haaland. Eles se juntam à Reus, Schulz e Zagadou no departamento médico da equipe. Sancho deve iniciar entre os titulares no lugar do norueguês.