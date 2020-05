Pai do prefeito de Maceió morre na capital

Morreu nas primeiras horas desta segunda (4) o ex-governador Guilherme Palmeira, pai do prefeito de Maceió, Rui Palmeira. O político, com extensa trajetória no país, se tratava há anos de um câncer. Sua morte foi confirmada pela secretaria de Comunicação do município, que irá emitir nota oficial.

Guilherme Gracindo Soares Palmeira tinha 81 anos e foi governador de Alagoas entre os anos de 1979 e 1982, além de deputado estadual pelo então Arena em 1966, 1970 e 1974. Ele ainda exerceu cargos públicos no Governo Divaldo Suruagy, foi ministro do Tribunal de Contas da União e chegou a ser indicado para compor a chapa de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República em 1994, sendo substituído por Marco Maciel.

A família ainda não se manifestou sobre velório ou sepultamento, que deve ser restrito devido aos decretos estadual e municipal ao COVID-19.

OAB emite nota

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas lamenta o falecimento de Guilherme Palmeira, advogado aposentado, ex-prefeito de Maceió e ex-governador de Alagoas, além de pai do atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Guilherme Palmeira também foi senador e ministro do Tribunal de Contas da União.

A OAB-AL, a CAA e ESA se solidarizam aos familiares e amigos que passam por este momento de dor, diante da perda de um ente querido e de grande relevância à política alagoana.

Fonte: Alagoas24Horas