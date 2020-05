Palmeiras deve fortuna por reforços, e valor engloba até nomes que já deixaram o clube

O Palmeiras, nos últimos anos, se acostumou a investir pesado na contratação de jogadores. Pois, conforme dados do último balanço financeiro, o clube fechou 2019 devendo R$ 152,48 milhões por conta dos reforços adquiridos. No total, são R$ 91,41 milhões de débito com rivais nacionais e outros R$ 61,05 milhões a equipes de fora do país. Os detalhes foram trazidos a público pelo Globoesporte.com.

As dívidas com times do estrangeiro aparecem descritas no documento. E a maior delas se refere ao zagueiro Vitor Hugo. Ainda é preciso pagar R$ 22,65 milhões à Fiorentina, da Itália. As demais pendências envolvem até mesmo nomes que sequer continuam na Academia de Futebol: Ivan Angulo (Envigado-COL, R$ 12,15 milhões, emprestado ao Cruzeiro), Borja (Atlético Nacional-COL, R$ 12,09 milhões, repassado ao Junior Barranquilla-COL), Carlos Eduardo (Pyramids-EGI, R$ 8,34 milhões, negociado com o Athletico-PR), Bruno Henrique (Palermo-ITA, R$ 4,07 milhões), Deyverson (Levante-ESP, R$ 954 mil, atualmente no Getafe-ESP) e Gustavo Gómez (Milan-ITA, R$ 793 mil).

De acordo com o Palmeiras, que fechou a temporada passada com arrecadação recorde (R$ 641,9 milhões) e superávit de R$ 1,7 milhão, as pendências se referem a compras a prazo e estão contempladas no orçamento de 2020, que já está defasado por conta da pandemia de coronavírus. É preciso salientar, também, que o clube tem alguns milhões a receber de times de fora pelos seguintes jogadores: Tchê Tchê (Dinamo de Kiev-UCR, R$ 6 milhões), Vitão (Shakhtar Donetsk-UCR, R$ 4,5 milhões), João Pedro (Porto-POR, R$ 4,3 milhões), Thiago Santos (FC Dallas-EUA, R$ 927 mil) e Mendieta (Olimpia-PAR, R$ 302 mil). Isso sem contar os R$ 906 mil oriundos do Basel, da Suíça, como direito de preferência no lateral-direito Gustavo Garcia, e os R$ 182 mil da Lazio, da Itália, em função do mecanismo de solidariedade relacionado ao zagueiro Maurício Nascimento.

