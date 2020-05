Palmeiras: possível venda de Deyverson pode render quase R$ 20 milhões a mais do que o esperado

Em meio à pandemia do novo coronavírus e recessão financeira, o Palmeiras pode encontrar uma ‘colaboração inesperada’ para os cofres do clube: uma possível venda de Deyverson para o Getafe. O atacante tem agradado em seu período de empréstimo na Espanha e pode ter compra definida nos próximos meses.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o contrato do atleta conta com uma cláusula que prevê compra obrigatória em caso do camisa 14 marcar nove gols e participar de mais de 50% das partidas do clube espanhol na temporada. O documento indica o pagamento de 6 milhões de euros, sendo 70% do Verdão.



A princípio, com base na data em que o acordo foi fechado, o Palmeiras receberia R$ 28 milhões com a transferência. Porém, com o euro nas alturas, o montante pode chegar a R$ 38 milhões, com base na cotação atual da moeda estrangeira. Desta forma, o Alviverde Paulista lucraria quase R$ 20 milhões com o atacante.







Sem os salários, Deyverson custou cinco milhões de euros ao Palmeiras – que pegou empréstimo financeiro com a Crefisa e vai precisar devolver o valor. Porém, à época, a quantia equivalia aproximadamente R$ 19 milhões, ou seja, o Verdão conseguiria quitar o débito com o patrocinador e ainda manter quase vinte milhões de reais em seus cofres.



Até o momento, o Getafe pediu apenas a prorrogação do empréstimo, que acabaria em junho, e que agora deve ir – caso o Verdão aceite a solicitação – até o final de setembro. A solicitação é vista no Palmeiras como um bom sinal e que os espanhóis estão gostando do brasileiro. A expectativa é pela venda definitiva do atacante.







