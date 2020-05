Palmeiras teme ter problemas com Barcelona por venda de meio-campista; entenda

Em proporções orçamentárias diferentes, Palmeiras e Barcelona se veem ‘abraçados’ e com dificuldades para superar empecilhos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. O envolvimento se deve pela transação de Matheus Fernandes no começo do ano.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Alviverde ainda tem R$ 29,8 milhões para receber dos Blaugranos – o acordo prevê o pagamento em julho. Porém, a incerteza quanto à saúde financeira do clube espanhol começa a criar angústias na equipe brasileira.

A apreensão do Palmeiras é decorrente dos problemas orçamentários do Barcelona, que é clube espanhol mais impactado financeiramente pelo Covid-19. Em março, por exemplo, os culés precisaram entrar em acordo por redução de mais de 70% dos salários dos atletas de todos os esportes, incluindo o futebol, para manterem a instituição ‘de pé’.

Para além dos problemas inerentes ao novo coronavírus, o Barça também não conseguiu chegar nem na metade dos 124 milhões de euros estimados com vendas de jogadores na temporada. Desta forma, sem futebol e sem transferências, o clube fica com o sinal de alerta ligado.

Por sua vez, o Verdão conta com o dinheiro da venda do volante de 21 anos e se vê preocupado. Contudo, os paulistas se asseguram no fato de que os catalães já adiaram o pagamento uma vez e, caso posterguem novamente, podem levar o caso à FIFA, além de confiarem no acordo fechado.

Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras, vindo do Botafogo, na temporada passada. Em alta, um ano depois, o volante acertou com o Barcelona. Porém, antes de atuar com Lionel Messi e companhia, ele vai passar por período de empréstimo no Real Valladolid.