Palmeiras usa lance marcante de Dudu em clássico para mensagem de conscientização

A data de 5 de maio é conhecida como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Pois o Palmeiras aproveitou o momento para, nesta terça-feira, passar um recado a seu torcedor sobre a importância do ato como forma de prevenir a contaminação por coronavírus.

Para isso, porém, buscou a atenção dos alviverdes se utilizando de um dos lances mais icônicos do time nos últimos tempos. O ano era 2017, e em um clássico diante do São Paulo, no Allianz Parque, Dudu fez um golaço por cobertura em Denis. Na beira do campo, o então técnico tricolor, Rogério Ceni, assistiu à obra-prima bem de perto.

No material disponibilizado pelo clube, a bola está por entrar quando vem o recado. “Agora que chamamos a sua atenção, queremos falar algo mais importante. Lave bem as mãos e mantenha a higiene. Suas mãos são uma porta de entrada para o coronavírus. Previna-se”, diz a mensagem. O vídeo, claro, acaba o complemento do lance, que fica em total segundo plano em função da situação do país e do mundo, que tentam encontrar formas de combater o avanço da pandemia.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

