Pandemia deixa ex-zagueiro de Vasco e São Paulo desempregado e o impede de concretizar volta ao futebol europeu

A pandemia de coronavírus, se não acabou com planos de alguns jogadores, no mínimo os retardou. O caso do zagueiro Douglas é um exemplo.

Depois de terminar o último Campeonato Brasileiro como titular e capitão da Chapecoense, ele convive com o desemprego há cinco meses. Não renovou contrato com o time catarinense justamente pela perspectiva de voltar ao futebol europeu, onde já defendeu o Dnipro, da Ucrânia. No entanto, a doença que assola o planeta interrompeu o processo de transferência. “Eu estava praticamente com as malas prontas para ir para um clube da Rússia. Coisas bem encaminhadas mesmo, só aguardando mandarem a passagem e o contrato para viajarmos. Foi exatamente no momento em que estourou a pandemia e a negociação teve que parar. Fiquei sem fechar com o clube por causa do coronavírus quando já estava me organizando para viajar”, disse o atleta, ao Uol Esporte.

Segundo Douglas, a equipe, que prefere manter em sigilo, voltou a entrar em contato na última semana. Porém, não existe nenhuma garantia de que a negociação será concretizada. “Eu tinha o desejo grande de voltar a jogar fora do país e tinha colocado em mente, independentemente do que fosse acontecer na Chape (acabou rebaixada). Aí veio tudo isso. É bem difícil, eu jamais fiquei tanto tempo sem clube, é algo atípico na minha carreira. Me preocupa muito”, completou. O jogador de 30 anos já defendeu, também, times como Vasco da Gama e São Paulo.

