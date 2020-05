Pandemia reforça poder dos canais digitais dos clubes

A pandemia que atualmente estamos enfrentando em decorrência do coronavírus têm mostrado o poder que os clubes entidades esportivas e atletas possuem nas mídias digitais.

Em reportagem da MKT Esportivo, foram destacadas ações que o Santos tem realizando nesta frente há um bom tempo. A Santos Tv tem intensificado a criação de conteúdos para atender o seu torcedor diante da ausência de entretenimento que o futebol dentro de campo oferece.

“No atual período os canais internos saem fortalecidos. Os clubes como organizações puderam entender melhor o poder que os veículos próprios têm. A crise serviu também para atingirmos outros torcedores que iriam procurar um veículo mais tradicional para se informar, mas viram que as redes sociais são sim canais de comunicação e lugares para buscar informações sobre os times”, disse Victor Borges, supervisor de comunicação da Santos Tv, o canal de Tv oficial do Santos FC.

Outro ponto importante do atual momento dentro das redes sociais, têm sido os temas abordados não tratando somente sobre o próprio clube e futebol. O Flamengo, por exemplo, tem dado destaque aos esportes olímpicos, música (Live com Dennis DJ), desafios de games, entrevistas com treinadores e profissionais da área de saúde.

A presença de quadros fixos também é um ponto marcante nesse período. A Santos Tv está com o “Quarentena“, onde rememora vídeos que fizeram muito sucesso no canal em anos anteriores.

“Internamente, ficou mais latente a importância de valorizar e estruturar os canais, pois nesse momento de desespero, de patrocinadores que analisam se de fato vale a pena seguir com a parceria, os veículos seguraram a onda de produzir bons conteúdos e fazer as marcas terem visibilidade sem a exposição maciça da Tv”, completou.