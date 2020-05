Pandemia: um minúsculo vírus se transformando em um grande desafio para a educação 

Com a pandemia interferindo em vários setores da sociedade, claro que a educação também seria um dos setores afetados e essa interferência está se refletindo diretamente nas escolas, as quais tiveram que ter suas aulas presenciais suspensas, e por isso, estão se adaptando para transmitirem elas no formato educação à distância com o objetivo de impedir que os alunos percam o ano letivo, e consequentemente, se atrasem. Porém, tudo tem seu lado ruim, pois apesar dessa adaptação cumprir o objetivo de passar os alunos de ano, ela vai intensificar alguns problemas que já existiam na educação pública.

Alunos passando de semestre sem aprender

Claro que para os ”alunos do fundão” o fato de não poderem ir mais para a escola não está sendo desvantagem nenhuma, pelo contrário, devem estar adorando, mas o problema é justamente esse: quando iam à escola não estudavam, e agora que precisam levar a escola até eles, é que não vão estudar mesmo! Os professores já tinham uma grande dificuldade para discipliná-los, e agora que os alunos estão sem eles a dificuldade de torná-los alunos melhores aumentou, pois apesar de muitos estarem cobrando as atividades e trabalhos por áudios, mensagens, e vídeos, os que antes não cumpriam com suas obrigações tão pouco vão cumprir agora, e como essa parcela de alunos que não vão cumprir com suas responsabilidades tende a ser a maior, os professores não vão querer reprovar tanta gente, e o que vai acontecer? Muita gente passando sem aprender nada! Essa era a realidade das escolas públicas mesmo as aulas acontecendo presencialmente, a diferença é que agora, a porcentagem de alunos que vão passar sem ter efetivamente apreendido os conteúdos vai ser maior.

Atividades e trabalhos sendo as “provas”

Quantas vezes você não fez provas por que simplesmente o seu professor disse que aquela atividade ou trabalho que ele passou vai valer como nota? Queria muito falar que esses problemas vão começar a acontecer agora que a covid faz parte do nosso cotidiano, mas infelizmente, tenho que dizer que esses problemas apenas vão se intensificar, pois eles não vão surgir agora, eles já existem há muito tempo, apenas vão ocorrer com mais frequência e um desses problemas é justamente esse: substituir as notas das provas por simples notas de trabalhos e atividades, às quais deveriam apenas fazer parte da média da nota final, não ser a própria nota final. E por que isso vai se intensificar é simples: o governo não vai conseguir desenvolver um sistema de prova online para cada escola quando ele já está tendo problemas maiores para enfrentar: evitar o colapso do sistema de saúde, consequentemente, os professores da rede pública não terão o recurso necessário para aplicar provas de forma correta, e como eles não tem o “cão” estão caçando com o ”gato”, que no caso são as atividades e os trabalhos, os quais nem devem estar sendo entregues no prazo certo pelos alunos ainda por cima. Moral da história: muitos alunos tirando dez na ”prova”, sem nem se quer ter feito a própria prova.

Muitos inseguros na prova do Enem

A covid- 19, infelizmente, está invadindo muitos lares, e apesar de você estar vendo muitos famosos morrerem, ele não “gosta” só dos ricos, ela está indo principalmente para as classes mais pobres da sociedade, principalmente depois de tantas filas formadas pelos trabalhadores informais para conseguir o coronavaucher, e quem são os alunos inclusos nessas famílias? Sim, os alunos das escolas públicas, os quais já tinham um desempenho inferior em relação ao desempenho dos alunos de escolas particulares, e que agora estão tendo aulas à distancia (o que vai comprometer mais ainda aprendizagem dos alunos),e tendo que lidar com preocupações, ansiedade, depressões , lutos, enfim, todas as coisas negativas que essa época de pandemia está trazendo, as quais estão atingindo diretamente a disposição dos alunos para estudar, tendo em vista que muitos de seus familiares ou até eles mesmos já estão sendo vítimas do coronavírus, ou o pior: seus parentes FORAM vítimas. O resultado disso vai ser muitos alunos de escola pública mais inseguros ainda para realizar o Enem, o que causa a repercussão “não deve haver Enem”.

Infelizmente tudo é lindo e perfeito e cheio de boas intenções na teoria, já na prática, nós sempre vemos os espinhos no meio das rosas, nesse caso, infelizmente os espinhos estão refletindo na vida acadêmica dos alunos de escola pública.