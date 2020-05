PANDEMIA : Veja 3 dicas essenciais para ajudar seu filho a se adaptar à ”escola virtual”

Para nós adultos é difícil lhe darmos com mudanças, mesmo que algumas delas sejam boas, pois elas muitas vezes exigem mudanças de hábitos, novas rotinas e novas responsabilidades, e quando isso acontece com as crianças é que o processo fica mais complicado ainda, por isso é necessário dar uma atenção especial a elas no começo da caminhada para ajudá-las a se adaptarem, e nesse post vou te dar 3 dicas para você fazer seu filho se acostumar progressivamente com essa rotina de ”escola virtual” , uma das muitas mudanças que vieram junto com a pandemia.

Explique detalhadamente o que está acontecendo

Se você estivesse há 5 anos exercendo uma determinada função na sua empresa, e de repente seu chefe diz que vai te promover para uma outra à qual vai te exigir mais responsabilidade e adaptação à uma nova rotina, mas que em compensação vai aumentar seu salário, você iria ficar feliz claro, mas depois vai bater um pouco de ansiedade, pois se trata de algo novo, e essa ansiedade só vai diminuir depois que você tiver uma ideia do que se trata esse novo cargo, ou seja, depois que seu chefe te explicar com mais detalhes. Foi ótimo as escolas terem migrado para o formato EAD, pois evitará que seus filhos se atrasem, mas isso está gerando estranhamento nas crianças, e algumas até estão ficando ansiosas por não estarem indo todos os dias para a escola brincar e estudar com os colegas como era de costume, e como se trata de uma nova rotina na vida delas, é essencial que você explique o porque dessa mudança na dinâmica escolar, como será daqui por diante, motivá-lo todos os dias a estudar, explicar muitas vezes, se preciso,o porquê da mudança, para que gradualmente ele conheça as novas rotinas, e assim fique menos ansioso, menos resistente para estudar.

Enfatize as consequências de não estudar

Uma criança deve ter plena consciência das consequências dos seus atos,para que aos poucos se conscientize do que é errado e do que é certo e aprenda a ser responsável, e quando se trata das suas responsabilidades escolares não deve ser diferente, portanto, uma “boa consequência ruim” para dizer ao seu filho, é abordar a questão dos amigos dele, ou seja, deixe bem claro acerca dos seus coleguinhas estarem estudando dessa forma também, e que se ele não se esforçar não vai passar de ano, e consequentemente, não vai estar com os mesmos colegas de sala que ele tinha antes. Falar sobre isso é uma ótima forma de deixar seu filho em alerta e com aquele medo de medida certa, pois os colegas de sala são umas das pessoas que seus filhos mais formam vínculo na escola, portanto, ao abordar essa questão, seu filho vai ficar mais alerta e mais motivado a estudar, justamente por não querer que isso aconteça.

Crie um sistema de recompensas

Todas as crianças com certeza vão demonstrar alguma resistência para estudar no começo, afinal, é o início de uma nova rotina na vida delas,ou seja,no início essa resistência é compreensível, porém o problema surge caso elas continuem a se esquivar de forma contínua, fazendo com que ele comece a se atrasar nas disciplinas, por isso, certas imposições devem ser feitas: ele quer assistir desenho?quer jogar bola, quer brincar no horário de aula? Use essas atividades que seu filho gosta como forma de recompensas, ou seja, proíba elas nos horários de estudo e diga que a “seção brincar” estará liberada depois das obrigações dela. Não proíba totalmente o lazer, não coloque de castigo, apenas restrinja temporariamente,para que seu filho enxergue as atividades que ele gosta como forma de recompensa, e assim, fique motivado para estudar. Dessa forma você vai unir o útil ao agradável: não vai ter se aborrecer proibindo coisas do seu filho, e de quebra, vai usá-las para ajudar seu filho a se adaptar à nova rotina, sem falar que você estará reforçando aquela velha lição: fazer primeiro as obrigações.

Para finalizar esse post, quero enfatizar algo a respeito da primeira dica: dizer para o seu filho a mudança é decorrente do coronavírus e pronto acabou não é explicar nada.Se você viu o exemplo que dei no começo, percebeu que o seu chefe precisaria dar detalhes para diminuir sua ansiedade em relação ao novo cargo, então não tenha uma conversa vaga com seu filho, dê detalhes, fale com clareza mas ao mesmo tempo sem assustá-lo, pois geralmente temos medo do que não conhecemos, então faça seu filho conhecer essa mudança na vida escolar dele.Boa quarentena!