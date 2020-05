Paris Hilton quer se casar em breve com Carter Reum

Paris Hilton comemorou no fim de semana seu primeiro aniversário de namoro com o empresário e autor de livros Carter Reum. Segundo a imprensa inglesa, a socialite e o DJ espera que Carter seja realmente seu príncipe encantado, e por isso eles já começaram a planejar seu casamento, embora não tenham ficado noivos ainda.

Uma pessoa próxima a Paris disse à revista Grazia que desta vez ‘ela acredita que as coisas vão funcionar’:



Paris Hilton costuma convidar fãs para ficarem em sua casa



Paris Hilton confessa que está muito feliz com Carter Reum

“Carter é um homem inteligente e visionário, ele é diferente de seus ex-namorados e isso a deixa feliz e animada”, disse a fonte.

O informante ainda afirma que Paris já apresentou Carter a toda a sua família e todos estão ‘realmente encantados’ com ele.

No Instagram, no domingo (3), a socialite publicou um desenho dos dois juntos e declarou mais uma vez seu amor a Carter:

“Você me faz sentir como se eu fosse sua princesa em uma história de amor de conto de fadas da Disney. #SonhosSeTornamRealidade”, escreveu Hilton.









Durante sua participação no evento ‘Uma noite inesquecível’ do Women’s Cancer Research Fund no mês passado, paris Hilton contou que está em uma etapa muito feliz de sua vida ao lado de seu novo amor, o empresário e autor Carter Reum.

A empresária e DJ de 39 anos confirmou seu namoro com Carter em janeiro, depois que os dois foram vistos juntos em uma festa do Globo de Ouro, e agora ela confessou que está tendo ‘o melhor momento da sua vida’ com seu novo galã, que ela descreveu como ‘um homem muito doce’.

Falando sobre seu novo romance, Paris disse à revista Us Weekly: “Estou muito feliz. Este é o melhor momento da minha vida agora. Ele é muito doce. Ele é um homem legal, inteligente e gentil.”, afirmou.



Paris Hilton pode estar escondendo gravidez



Paris Hilton lança programa de cozinha no YouTube