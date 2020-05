Paris Hilton se declara ao namorado nas redes sociais

Paris Hilton está saindo com o empresário e autor de livros Carter Reum desde o ano passado, mas foi esta semana que a empresária e DJ se abriu mais sobre seu novo relacionamento.

Através do Instagram, a socialite assumiu de forma mais aberta seu namoro com Carter, fazendo a ele uma declaração de amor no dia de seu primeiro aniversário de namoro.

Na imagem que Paris compartilhou, o casal é visto dando um beijo romântico, em uma festa elegante.

“Feliz aniversário, meu amor. O que mais gosto neste mundo é criar novas memórias ao seu lado. Seus beijos são mágicos. Adoro ser sua e saber que você é meu”, anotou na legenda.



Com um pé no altar…



Parece que finalmente os sinos de casamento estão tocando para Paris Hilton. A herdeira dos hotéis Hilton e empresária já está fazendo sérios planos com seu novo namorado, o empresário e autor de livros Carter Reum, indica a revista InStyle.

Uma fonte contou que a DJ está curtindo seu novo romance e o casal está indo por bom caminho.

“Paris sente que finalmente está na mesma página que o namorado. Carter é muito sensato, um empreendedor como ela e vem de uma família muito sólida, então uma proposta de casamento e uma cerimônia podem acontecer muito rapidamente”, justifica o informante.



Antes, uma fonte próxima à socialite de 38 anos, contou que Paris Hilton já está levando suas relações mais à sério e só se envolveu com Carter porque eles tem os mesmos objetivos quanto à família e filhos. Lembrando que Hilton já tem seus ovos congelados há vários anos.

O relacionamento da ex-reality star com o empresário fundador das bebidas VEEV Spirits ocorreu mais de um ano depois que ela cancelou o noivado com Chris Zylka.



