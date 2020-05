Parte do elenco santista recebe menos de 20% do total previsto para o mês de maio

De forma unilateral, em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus, recentemente o Santos anunciou diminuição de 70% nos salários de seus jogadores. Porém, para alguns atletas, o rombo foi muito maior, chegando a mais de 80% do ganho total no mês de maio.

O Santos virou terreno de mercenário a muito tempo. Foi certo o que o Peres fez? Nunca, mas não se vê mais jogadores como o Renatinho que abria mão dos salários e reconhecia a ajuda do Santos em seu sucesso profissional. Hoje em dia jogadores sem identificação nenhuma + — Lucas Medeiros (@SantistaViking) May 14, 2020

Como explica o Uol Esporte, o corte aconteceu em cima dos ganhos em carteira, que em alguns casos correspondem a 60% do total. Porém, existem profissionais dentro do elenco que estão há quatro meses sem ver a cor do valor do direito de imagem, equivalente aos outros 40% do rendimento. Sendo assim, o portal exemplifica. Se um atleta enquadrado neste panorama ganha R$ 100 mil por mês, ficou sem os R$ 40 mil da imagem e, no que tange à CLT, viu pingar na sua conta somente R$ 18 mil.

Sobre a notícia do Santos, Mano Peres está de brincadeira, Ele disse que ia cortar 30% do Salários, Chega no dia ele corta 70%, Mano estaria revoltado também, Combinado é combinado. — William Carvalho ⚪⚫⭐?⭐ (@WILLIAMSFC1) May 14, 2020

Não é à toa, portanto, que o atacante Marinho se manifestou fortemente nas redes sociais na tarde da última terça-feira ao ser cobrado por um torcedor. “Não preciso provar para ninguém o meu caráter, todos que me conhecem sabem, então, fique em paz amigo! Se fosse por dinheiro, já teria saído do clube, 4 meses que não recebo, estou por respeito e por gostar do clube”, escreveu o jogador. O período a que se refere é relativo ao direito de imagem, o que, na opinião de alguns juristas, já é passível de busca de uma rescisão do contrato por vias judiciais. O Santos, então, que se cuide.

