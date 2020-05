Paulo Guedes diz que o Brasil não tem mais espaço para GASTAR mais

Na manhã desta quarta-feira (13), durante uma videoconferência para apresentar estimativas para a economia e os impactos da crise do coronavírus no país, o secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou que não há mais espaço no Orçamento para aumentar o gasto público sem comprometer o teto de gastos (regra que limita os gastos do governo) em 2020.

“Não há espaço fiscal para gastarmos mais. É por isso que eu insisto no termo ‘eficiência econômica’. Temos que fazer mais com a mesma quantidade de recursos”, diz o secretário.

Rodrigues informa que o país precisa usar recursos de programas e projetos que não são eficientes e colocar em iniciativas que dão resultado. No entanto, o secretário não citou quais são os projetos.

“Está na hora de parar de usar política pública para transferir o dinheiro dos mais pobres para os mais ricos”, afirmou.

Ainda, o secretário mostrou seu apoio para que o Congresso retome o debate sobre reformas econômicas quando a pandemia passar, o que espera ocorrer entre junho e agosto, para que o país possa se recuperar mais rápido da crise.

O secretário também citou a reforma tributária, privatizações e concessões, projeto de lei do saneamento básico e uma nova lei de falência como algumas das medidas necessárias para a retomada econômica.

“O ano de 2020 será um ano difícil. O ano de 2021 será melhor ou pior a depender das decisões que tomarmos no segundo semestre desse ano”, declarou.