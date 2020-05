Paulo Gustavo encanta a web ao mostrar presente que ganhou

Em pleno domingo (3), Paulo Gustavo só encantou, ainda mais, os milhões de fãs que possui, ao mostrar um dos presentes que ganhou, recentemente, por meio do Instagram.



Junto com o marido, Tales Bretas, e os dois filhos do casal, os fofíssimos gêmeos Romeu e Gael, o famoso humorista foi pintado, digitalmente, pelo ilustrador Dersu Jr.



“Que gracinha! Amei! Muito obrigado!”, chegou a escrever Paulo, na hora de legendar tal publicação, que, obviamente, logo fez o fofurômetro explodir, na internet.



“Lindos demais”, chegaram a escrever vários fãs, enquanto outros também diziam “Que família incrível”.



Os pequenos, inclusive, roubaram a cena, também nas cenas em que apareceram, em Minha Mãe é Uma Peça 3, filme que, aliás, foi um dos grandes sucessos de bilheteria de 2019.



Na frente das câmeras, Tales Bretas apareceu passeando com os herdeiros, pelas ruas de Los Angeles, na Califórnia, quando esbarrou com ninguém mais, ninguém menos que dona Hermínia (a personagem mais conhecida de Paulo Gustavo).



Rotina em família











Paulo Gustavo é um dos atores mais aclamados da comédia brasileira. O humorista levou milhões de pessoas ao cinema que o prestigiaram no filme “Minha Mãe é Uma Peça 3”.



Em um bate-papo divertido com Sabrina Sato, que foi exibido no canal de YouTube da apresentadora, Cada um no seu banheiro, o famoso falou um pouco do cotidiano da família, que aumentou com a chegada dos filhos Romeu e Gael, de oito meses.



“Eu já virei uma dona Hermínia. Teve um dia em que o Gael não estava querendo dormir de jeito nenhum, aí eu fiquei horas tentando fazer ele dormir. Ele dorme meia horinha, daqui a pouco acorda. Teve uma hora que eu consegui fazer ele dormir”, disse ele.



Casado há cinco anos com Thales Bretas, o dermatologista ressaltou que o casal não costuma mostrar os gêmeos.



“A gente nunca mostra eles, sinta-se privilegiada (Sabrina). A gente só mostrou no filme, mas não ficamos postando na internet, é uma coisa nossa mesmo”, pontuou.



