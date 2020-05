Peixe afasta sondagens e planeja usar atacante que se destacou em empréstimo no Paulistão

Aos poucos os clubes vão começando a pensar de forma mais concreta no planejamento para o resto da temporada. Com Libertadores, Brasileirão e até um Paulistão por terminar, o Santos segue atrás de peças para encorpar seu plantel. Depois de muito se falar a respeito de uma possível volta de Romário para a lateral esquerda, é a vez de Lucas Braga ser visto como eventual reforço.

O atacante de 23 anos estava cedido por empréstimo à Inter de Limeira e foi uma das gratas revelações do estadual. A ponto de se tornar alvo simultaneamente dos rivais Guarani e Ponte Preta para a sequência de 2020. As sondagens dos clubes campineiros, porém, devem ficar apenas nesta fase embrionária. Tudo indica que Lucas será usado pelo próprio Peixe, conforme adiantou o site GloboEsporte.

Não é o primeiro empréstimo do jogador, que chegou à Vila Belmiro em meados de 2019. Na ocasião, o Peixe o emprestou para o Cuiabá, por onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Indicado especialmente pelo técnico Elano, foi titular nas dez partidas que fez no Paulistão, sem sair de campo nenhuma vez. Seu vínculo com o Santos vai até 2022.