Como todos sabem, a pandemia do coronavírus cancelou vários serviços de entretenimento, e o de eventos está incluso sendo o primeiro a ter parado e provavelmente será o último a retornar.

O Arraiá do Monte Rey, que já se tornou tradição em Penedo, dessa vez teve que se adequar ao momento e ser de forma virtual. A live acontecerá pelo canal oficial no Youtube (/arraiadomonterey), no dia 10 de junho, a partir das 20h. A atração que se apresentará ao vivo será o Forrozão Hashtag.



A live será solidária e todo mundo poderá ajudar. As doações serão divulgadas pelos artistas, e as pessoas poderão doar através de QR CODE e também pelo Whatsapp. Toda a arrecadação será destinada para pessoas de Penedo que vivem de eventos e estão sem trabalho algum devido ao coronavírus e as medidas de isolamento social.

Esta transmissão ao vivo será feita pelo BOA TV. Quer fazer sua live também? Entre em contato conosco pelo Whatsapp (82)98814-6651. Toda live em HD com até 4 câmeras (Facebook ou Youtube).

Da Redação