Pesquisa revela que 88% dos professores nunca tinham dado aula à distância – Notícias Concursos

Uma pesquisa do Instituto Península, organização social fundada pela família Abílio Diniz em 2010 e que atua na melhoria da qualidade da educação brasileira, revelou que 88% dos professores nunca tinham dado aula à distância de forma remota e que 83,4% não se sentem preparados. O levantamento tem como objetivo entender o sentimento e a percepção dos educadores brasileiros diante dos desafios da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19.

A resultado da pesquisa foi dividido em quatro blocos: como os professores estão se sentindo, o que pode ajudar a explicar esses sentimentos, como estão lidando com o contexto atual e quais mudanças ocorreram desde o início da pandemia.

Foi observado que o sentimento negativo predomina entre os educadores, pois 67% se sentem ansiosos, 38% cansados, 36% entediados, 35% sobrecarregados, 34% estressados e 27% frustrados. Apenas 9% se dizem alegres e 23% calmos. Foram mais de 7773 respondentes.

Se antes, com as aulas presenciais, professores já evidenciavam uma sobrecarga no trabalho e rotina exaustiva, a pandemia do novo coronavírus escancarou um problema maior, pois a maioria teve que se reinventar e começar o processo de ensino-aprendizagem praticamente do zero.

Você Pode Gostar Também:

O levantamento mostrou ainda que 75% dos professores afirmam não ter recebido qualquer tipo de suporte emocional durante o período de isolamento social. Eles demonstraram interesse em receber apoio psicológico/emocional.

Equipamentos compartilhados

Outro dado que chamou atenção na pesquisa foi o fato de que a maioria dos professores precisa compartilhar seus equipamentos, como celular e notebook, com a família. Dos 99% professores que declaram ter celular, 11% compartilham o aparelho com outra pessoa da família.

Já 90% dos professores que possuem notebook, 38% precisam compartilham o equipamento com outro membro da casa. E 46% dos professores que possuem desktop, 27% o compartilham com outra pessoa da família.

Para saber mais detalhes do resultado da pesquisa, acesse aqui e leia também a matéria que aborda a iniciativa do Canal Futura de lançar um guia de orientação para os educadores gravarem aulas remotamente com o celular.