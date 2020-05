PicPay mais de 200 VAGAS de emprego no Brasil – Notícias Concursos

PicPay, fintech de pagamentos, abriu 229 vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

A PicPay, fintech que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo celular, faz saber aos interessados a abertura de mais de 229 vagas de emprego para atuação no Brasil em meio á pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a empresa, o funcionário contratado vai:

Participar de projetos com times multidisciplinares e inovadores;

Ter a oportunidade de ser o protagonista da sua vida;

Vivenciar a realidade move fast de uma startup;

Aprender e se reinventar a todo instante (ser sua melhor versão a cada novo desafio);

Ter um ambiente inovador que proporciona crescimento e desenvolvimento constantes, com profissionais incríveis e visionários;

Ter uma liderança inspiradora;

Ser quem você é!

“Nós apoiamos a diversidade e não fazemos distinção de raça, religião, deficiência, gênero ou orientação sexual”, disse a empresa.

Cargos disponíveis

A PicPay oferece vagas de emprego nos seguintes cargos:

Advogado Pleno

Advogado Sênior

Analista de Dados Pleno

Analista de Engajamento Sênior

Analista de Governança de Dados Pleno

UX Writer (Produto)

UX Writer

Tech Manager – Segurança da Informação

Tech Manager – Monitoramento / ITSM

Team Leader – Inteligência Artificial

Team Leader – Data Analytics

Redator

Product Manager

Product Designer Sênior

Piloto de Reserva Bancária

ITSM Pleno

Especialista Jira

Especialista ITSM

DevOps Sênior

DevOps Pleno

Desenvolvedor PHP – Sênior

Desenvolvedor PHP – Pleno

Desenvolvedor PHP – Especialista

Data Science – Sênior

Cientista de Dados Sênior

Coordenador de Banco de Dados

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Benefícios

O pacote de benefícios conta com:

Assistências médica (você e +1 dependente ficam por nossa conta!);

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale Transporte e/ou Auxílio combustível;

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

Vale Cultura; PicPay Acolhe – Programa que cuida da gente e dos nossos familiares, oferecendo apoio jurídico, social, psicológico e financeiro;

PPR – Participação nos Resultados do PicPay;

Horário flexível e possibilidade de home office.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://picpay.gupy.io/