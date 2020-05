Pink critica duramente pessoas que ignoram a quarentena

Pink demonstrou toda a sua indignação, por meio do Instagram, no sábado (2). O recado foi reto para aqueles que não estão respeitando as medidas de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), ou seja, quebrando a quarentena.



Em um triste momento em que milhares de vidas têm sido vitimadas, por conta da pandemia global causada pelo novo coronavírus, a cantora postou em sua rede social, uma espécie de “declaração”, que esse tipo de gente deveria assinar, assumindo os riscos e abrindo mão de tratamento médico, entre outras penalidades.



“Por meio deste, recuso todos os tratamentos médicos para esta doença, pois conscientemente corro riscos contra conselhos médicos. Como coloquei em perigo o público por minhas ações, também concordo em cobrir todas as despesas incorridas por aqueles que infectei e autorizo meu estado a cobrir essas mesmas despesas após minha morte”, dizia o texto.







Recuperação



Sem nenhuma notícia anteriormente, a cantora Pink contou que ela e o fillho caçula, Jameson, contraíram o novo coronavírus somente depois que ambos se curaram. Entretanto, o marido da artista, Carey Hart, chegou a dar mais detalhes em entrevista.



“Foi intenso. Ambos ficaram extremamente doentes. Meu filho provavelmente ficou pior, o que desmentiu toda a teoria de que isso só atingia os idosos”, disse ele ao programa de rádio The Jason Ellis Show, referindo-se ao fato da Covid-19 supostamente matar mais os idosos.



O astro de motocross também chegou a revelar que retornou para a casa no dia 11 de março e desde então a família se encontra em quarentena.



“Os sintomas começaram a aumentar. Nós provavelmente ficamos em quase por mais de dez dias e então meu filho deu uma piorada. Ele tinha temperatura corporal extremamente alta, ou seja, em torno de 38, 39 graus por umas boas duas, três semanas seguidas”, desabafou.



Carey ainda disse que o pequeno, de três anos, tomava cerca de cinco banhos por dia para tentar diminuir a febre. Já Pink, como ela mesma disse em conversa com Ellen DeGeneres, levou um susto dpeois de uma crise de asma, intensificada em razão da doença.



Os dois também são pais de Willow, de oito anos.



Ainda bem que o pior já passou!



Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.







Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.



Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



