PIS de mais de R$2 mil e FGTS de R$1.045: Saiba o que você pode receber

O Governo Federal liberou uma opção de saque no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e duas opções do PIS/PASEP. Antes de tudo, para quem trabalhou em 2018 e 2019, estão liberados R$2.090 no PIS.

Caso você já tenha sacado o valor de 2018, resta apenas R$1.045 pra sacar. Do mesmo modo, os lotes de pagamentos iniciarão em julho para quem trabalhou no ano passado (2019).

No Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado o saque-emergencial que, por conta da pandemia, vai permitir a retirada de até R$ 1.045 por conta. Todos os trabalhadores poderão sacar.

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

O Governo Federal liberou novos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R$1.045. Com isso, muitos trabalhadores ficaram na dúvida a respeito da liberação dos saques do benefício.

Logo, de acordo com o Governo, todos os trabalhadores, qualquer pessoa que tiver conta, ativa ou inativa, poderá sacar o FGTS a partir de 15 de junho até 31 de dezembro.

Vale lembrar que como se trata de Medida Provisória (MP), a operação tem aplicação imediata. No entanto, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso em 120 dias.

Diante da crise do coronavírus, o Congresso editou um ato para que as MPs tenham um rito mais rápido no Legislativo durante este período, de apenas 16 dias.

Agora, vai caber o gestor de pagamentos do benefício, a Caixa Econômica Federal, a definição dos critérios e o cronograma de saques do Fundo.

Ainda na mesma MP, fica decidido o encerramento do Fundo PIS-Pasep. O texto é uma forma de mitigar os efeitos na economia da pandemia de coronavírus.

A liberação de novos saques do FGTS vem sendo estudada desde o dia 13 de março. Na época, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia falado na possibilidade de liberar nos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Na ocasião, Guedes não deu detalhes sobre a proposta, mas disse que o governo estava “examinando tudo”.

Abono salarial PIS/PASEP

Os trabalhadores do país que contribuem e têm direito ao abono salarial devem ficar atentos aos ao recebimento do PIS/PASEP.

O prazo para saques do PIS referente aos meses trabalhados em 2018 termina no dia 29 maio. Para quem trabalhou em 2019, os saques vão começar a partir de julho.

O valor a ser pago no abono salarial do PIS/PASEP aos trabalhadores poderá chegar a até R$1.045, seguindo o valor do salário mínimo.

Para quem trabalhou, de modo formal, por pelo menos 30 dias no ano de 2018, e cumpre os requisitos e ainda não sacou, o governo vai deixar o valor na conta até o dia 29 de maio.

Quem trabalhou no ano passado deve seguir o novo calendário divulgado pelo governo (veja abaixo).

O valor pago no abono salarial pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.045, em 2020) e varia conforme o tempo de trabalho. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo, a aproximadamente R$88.

Além do pagamento de dois abonos, o Governo liberou o saque das do saque das cotas do fundo PIS/Pasep.

Podem sacar, quem trabalhou com com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não retirou os recursos. Quem trabalhou nesse período em empresa privada tem cota no PIS, enquanto quem atuou em órgão público tem cota no Pasep.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018 ou 2019;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e

a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

Qual é o valor a ser pago?

1 mês: R$ 88,00

R$ 88,00 2 meses: R$ 175,00

R$ 175,00 3 meses: R$ 262,00

R$ 262,00 4 meses: R$ 349,00

R$ 349,00 5 meses: R$ 436,00

R$ 436,00 6 meses: R$ 523,00

R$ 523,00 7 meses: R$ 610,00

R$ 610,00 8 meses: R$ 697,00

R$ 697,00 9 meses: R$ 784,00

R$ 784,00 10 meses: R$ 871,00

R$ 871,00 11 meses: R$ 958,00

R$ 958,00 12 meses: R$ 1.045,00

Calendário para quem trabalhou em 2019 – nascimento

Para quem trabalha em empresa privada

julho: recebem a partir de 16 de julho de 2020

agosto: recebem a partir de 18 de agosto de 2020

setembro: recebem a partir de 15 de setembro de 2020

outubro: recebem a partir de 14 de outubro de 2020

novembro: recebem a partir de 17 de novembro de 2020

dezembro: recebem a partir de 15 de dezembro de 2020

janeiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2020

fevereiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2021

março: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

abril: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

maio: recebem a partir de 17 de março de 2021

junho: recebem a partir de 17 de março de 2021

Para quem trabalha em setor público – Veja o final de inscrição

0: recebem a partir de 16 de julho de 2020

1: recebem a partir de 18 de agosto de 2020

2: recebem a partir de 15 de setembro de 2020

3: recebem a partir de 14 de outubro de 2020

4:recebem a partir de 17 de novembro de 2020

5: recebem a partir de 19 de janeiro de 2021

6 e 7: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

8 e 9: recebem a partir de 17 de março de 2021

Atenção: o prazo final para o saque é 30 de junho de 2021 em todos os casos.

Saiba onde fazer o saque

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas;

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

Logo é servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001.