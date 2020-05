Pochettino revela desejo de voltar a treinar e indica clube que gostaria de assumir

Fora do futebol desde a sua demissão do Tottenham em novembro de 2019, Mauricio Pochettino pretende voltar o quanto antes à beira das quatro linhas. Em entrevista ao jornal The Guardian, o treinador argentino revelou ainda o desejo de treinar o Real Madrid.

Segundo o Uol Esporte, o técnico aproveitou para fazer uma brincadeira com José Mourinho, ex-treinador do Real Madrid e atualmente no Tottenham.

“Via Mourinho no Real e pensava: ‘Pode ser que algum dia ocupe o posto no Real Madrid’, mas como a vida muda. Ele tomou meu lugar no Tottenham. Inacreditável, não é? Nos conhecemos há muito tempo. Estou muito feliz que esteja me substituindo no Tottenham”

Maurício Pochettino

O comandante ficou 6 temporadas à frente dos Spurs e atualmente está sem clube. Ele é cotado também para assumir o “novo rico” Newcastle na próxima temporada.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.