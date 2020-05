Polêmica! Jogador da Juventus rememora entrada de Ramos em Salah: ‘Golpe de mestre’

É bem verdade que o Liverpool conseguiu ‘exorcizar seus fantasmas’ com o título da Champions em 2018/19, mas a decisão perdida na temporada anterior, diante do Real Madrid, ainda assombra muitos torcedores vermelhos. E, por incrível que pareça, ainda repercute nos bastidores da bola entre jogadores que não estavam em campo naquela partida.

Dando o que falar com sua autobiografia que está na iminência de ser oficialmente lançada, o zagueiro Giorgio Chiellini, um dos grandes ídolos contemporâneos da Juventus, relembrou um episódio específico da partida entre Liverpool e Real Madrid: a contusão de Mohamed Salah logo nos primeiros minutos de jogo. O egípcio foi levado ao chão por Sergio Ramos, em uma espécie de ‘chave de braço’ que gerou reações diversas à época: muitos cravaram ter sido proposital, enquanto outros contemporizaram a jogada.

UEFA Champions League”Real Madrid v Liverpool FC”

Chiellini parece ter uma opinião muito clara sobre a jogada e sobre o camisa 4 do Real Madrid: “Ramos é o melhor zagueiro do mundo por ter duas características que quase ninguém tem: a primeira é saber ser decisivo em jogos importantes com intervenções além de qualquer lógica, incluindo lesões que ele causa com astúcia quase diabólica. O lance em Salah foi um golpe de mestre. Ele sempre diz que não fez por querer, mas estava consciente de que caindo daquela maneira e sem deixar de agarrar, quebraria o braço do adversário nove em cada dez vezes. A segunda característica é a força de sua presença: sem ele, o Real é uma equipe indefesa”, afirmou.

FBL-EUR-C1-REALMADRID-JUVENTUS

Esta não foi a primeira fala polêmica emplacada pelo camisa 3 juventino nesta semana. Com declarações fortes, Chiellini já havia criticado dois ex-companheiros de equipe: Felipe Melo, atualmente no Palmeiras; e Mario Balotelli, com quem dividiu vestiários na Seleção Italiana. Para o zagueiro, os dois citados eram ‘maçãs podres’, com comportamentos nocivos ao grupo.

