Polícia apreende 57 bombinhas de maconha em povoado de Coruripe

Polícia Militar de Alagoas vem combatendo duramente o tráfico de drogas na região

Não manhã desta sexta-feira, 08 de maio, uma guarnição policial do 11º BPM foi acionada por um popular que informou que na localidade chamada “Sítio”, no povoado Barreiras, em Coruripe, havia venda de venda drogas.

Prontamente os militares pediram apoio para fazer um levantamento e cobrir toda área de ação. Ao chegarem no local, um indivíduo ao avistar os polícias, tentou empreender fuga para sua residência, logo de imediato foi capturado pela PM. Os policiais também realizaram buscas no local e foi encontrada no quintal da residência uma sacola com 57 bombinhas de maconha.

Com toda a operação, outro suspeito empreendeu fuga e apesar das buscar não foi localizado até o fechamento dessa matéria.

Nesta ação, 57 bombinhas de maconha foram apreendidas, além de uma prisão de uma pessoa do sexo masculino, que devido à lei de Abuso de Autoridade, não teve o nome revelado. Ele foi encaminhado para delegacia de São Miguel dos Campos para ser realizado os procedimentos cabíveis.