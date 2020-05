A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira, 07 de maio, para atender uma ocorrência na Vila Primavera, ao lado do Lar de Nazaré, em Penedo. De acordo com a denúncia, uma tentativa de homicídio acontecia naquela localidade.

Ao chegarem no local, os moradores informaram a polícia que a vítima, identificada como A D S L, 26 anos, havia sido alvejada por três disparos de arma de fogo, porém já tinha sido encaminhada para uma unidade de saúde. Populares também contaram que os elementos estavam a pé.

A guarnição policial foi de encontro à vítima, para tentar identifica-la, onde a mesma foi encaminhada para a Unidade do Agreste em Arapiraca.

Em ato contínuo, ao fazer rondas pelos arredores da mata, próximo ao local do crime, a polícia se deparou com um homem, que ao avistar a guarnição, tentou fugir pelo mato. Foi feita a perseguição e o mesmo pulou o muro da Colina do Oiteiro, adentrando no interior do local e saindo pelo outro lado.

Cercado, o homem se rendeu e foi levado para a Delegacia Regional de São miguel dos Campos, onde foi feito o procedimento.

A polícia tentou entrar em contato com a vítima, para tentar reconhecer seu possível algoz, mas a mesma se encontra entubada, sem condições alguma de ajudar no reconhecimento.

Da Redação com informações do 11º BPM