Policiais do 11º BPM recuperam moto roubada em São Brás, após denúncia

Na tarde deste domingo, 10 de maio, policiais da 1ª CIA de Porto Real do Colégio, pertencente ao 11º BPM, receberam a informação que no povoado Lago Comprida, Zona Rural de Porto Real do Colégio, havia um cidadão que estava utilizando uma motocicleta roubada.

Policiais foram até a residência do acusado e chegando no local o suspeito foi indagado se o mesmo era proprietário de uma motocicleta. O homem, de 24 anos, não pensou duas vezes confessou possuir uma motocicleta roubada.

Mesmo assim os militares checaram a placa do veículo e no sistema apontou a queixa de roubo/furto. A moto, HONDA/CG 150 TITAN KS, 2009/2009, na cor azul, do município alagoano de Limoeiro de Anadia, foi apreendida pela polícia. O autor da receptação do produto roubado, foi encaminhado para Delegacia de São Miguel dos Campos.

Da Redação com informações do 11º BPM