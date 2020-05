Na manhã desta terça-feira, 19 de maio, a guarnição policial do PELOPES II, juntamente com a inteligência do 11º BPM, foram acionados via Copom para averiguar uma denúncia de um possível foragido da justiça, além de um comércio de drogas localizado Trav. Rua Nova,S/N – Santa Luzia, parte alta de Penedo.

Chegando na localidade, após perceber a presença da viatura, o suspeito tentou se evadir do local pulando um muro de uma residência onde estava. Policiais conseguiram lhe alcançar e o individuo acabou sendo capturado e levado para o local, onde o mesmo apontou que teria jogado o revólver cal.38 e as drogas.

Policiais do 11º BPM de Penedo encontraram o material e, além disso fez buscas na residência do acusado, encontrando notas de dinheiro, drogas e pinos usados para o comércio de cocaína.

Total de apreensões:

R$100,00 reais em notas de R$50

R$15,00 reais em notas de R$5 reais

R$6,00 reais em notas de R$2,00 reais

R$ 20,00 reais em uma nota de R$20 reais

Um revólver cal .38 e 11 munições intactas

9 bombinhas de cocaína

1 bombinha de maconha

E um saco contendo pinos para o comércio de cocaína

Diante do material apreendido e do acusado, policiais se deslocaram até a Delegacia Regional de Penedo, conduzindo E. C. A., 29 anos, além dos materiais apreendidos. Ele deverá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Da Redação com informações do 11º BPM