Pontal do Peba é contemplado com escola modelo para estudantes do município

O antigo sonho dos moradores do Pontal do Peba se tornou realidade. A nova escola do distrito traz nova realidade para pais, professores, alunos e colaboradores que a partir de agora terão uma unidade de ensino completamente pronta e nova para atender a todos com mais qualidade no rendimento dos alunos e mais comodidade para os professores e funcionários do administrativo.

Com recurso do Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), a prefeitura atendeu a antiga reivindicação da comunidade e construiu um novo espaço educacional com capacidade para 1170 alunos, sendo 390 em cada turno escolar. Anteriormente a pretensão é para que a escola tivesse capacidade para somente 780 alunos que seriam divididos nos três turnos.

O Secretário de Educação, Ariqueides Castro, lembrou que a nova escola possui uma área com mais de 3.000m², com 12 salas de aula, sala administrativa, biblioteca, auditório, informática, laboratório, sanitários, cozinha e dois pátios cobertos, sendo toda obra nos padrões técnicos recomendados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

A construção da nova escola é uma reivindicação de muitos anos da comunidade local”, lembra o prefeito Djalma Beltrão. Sendo informado ainda pelo gestor municipal que a nova escola beneficiará a todos não só confortavelmente, mas também refletirá na prática pedagógica dos estudantes com mais desempenho no processo de ensino/aprendizagem.

“Sabemos que vivemos dias difíceis nesse momento de pandemia, mas não podemos esconder nossa felicidade, sabendo que depois disso teremos uma nova escola para receber os estudantes do Pontal do Peba e povoados vizinhos. Nesse momento temos heróis na linha de frente de combate ao coronavírus e não podemos esquecer que se estão lá é porque foi a escola que proporcionou isso a eles e a todos nós que lhes somos gratos. Em Piaçabuçu teremos mais educação para aqueles que formarão a próxima geração de profissionais da saúde e de tantas outras áreas”, declarou de forma positiva o prefeito Djalma.

