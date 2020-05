Por necessidade, três jogadores do Santos trabalham no clube em meio à pandemia

As atividades do Santos estão paradas desde que o calendário do futebol brasileiro e sul-americano precisou ser interrompido em função da pandemia de coronavírus. No entanto, três profissionais, sendo dois do time masculino e uma da equipe feminina, seguem frequentando as dependências do clube. Sim, Renyer, Rafael Longuine e Brena tiveram a infelicidade de sofrer graves lesões (rompimento do ligamento cruzado do joelho) no início do ano e, agora, estão em processo de recuperação.



Longuine e Renier, como destaca o Uol Esporte, frequentam o CT Rei Pelé. O primeiro, que é meio-campista, estava emprestado ao CRB quando veio o imprevisto. Ele vinha jogando bem, com sete gols em onze partidas, e agora nem sabe se conseguirá voltar à equipe alagoana, uma vez que seu contrato vai até dezembro – já o vínculo com o Peixe se encerra em maio de 2021. Por sua vez, o atacante se machucou em meio a um treinamento com a seleção brasileira sub-17. Considerado uma joia, sua multa rescisória já é de 100 milhões de euros. “É bastante estranho ir até lá diariamente nesse período, sem a resenha do dia a dia com os companheiros e os outros profissionais do clube, nem parece o mesmo lugar. Mas tenho fé de que logo, logo tudo isso vai passar e estaremos de volta à rotina normal”, disse.



Enquanto isso, a meia Brena é a única que faz suas atividades na Vila Belmiro. A atleta está em sua segunda passagem pelas “Sereias”, tendo sido campeã brasileira em 2017 e paulista em 2018. Em 70 jogos, já balançou a rede 23 vezes.



Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa

