Poupança digital Caixa está BLOQUEADA para esta função

Diferente do que estabelece a lei que criou o auxílio emergencial, a Caixa anunciou que, por enquanto, vai impossibilitar cidadãos que recebem o benefício pela poupança digital de fazer a transferência dos recursos da segunda parcela para alguma outra conta por meio de DOC ou TED.

Na última semana, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, justificou a medida adotada argumentando que as famílias transferiam o dinheiro para conhecidos e, assim, driblando o calendário de saques formulado para evitar aglomerações nas agências.

Entretanto, a lei que criou o benefício garante a operação. O texto garante “no mínimo uma transferência eletrônica de valores ao mês sem custos para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central”.

Questionada sobre a proibição, a Caixa respondeu que “as regras definidas para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial seguem o estabelecido pela portaria nº 386 do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de maio de 2020”.

Porém, no ordenamento jurídico brasileiro, uma portaria serve apenas para regular uma lei já existente, não sendo, portanto, permitido criar, extinguir ou contrariar normas legais. Hierarquicamente, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República tem maior força do que uma portaria ministerial.

“A Caixa informa ainda que a organização do pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial visa evitar aglomerações nas agências bancárias e contribuir para a observância das medidas de proteção à saúde da população e de segurança no sentido de evitar a propagação da covid-19”, afirmou o banco, em nota.

Segunda parcela

Neste sábado, 23 de maio, a o Governo faz o depósito do auxílio emergencial de R$600 para quem nasceu em julho e agosto e recebeu a primeira parcela até 30 de abril. A única exceção, conforme já informado aqui no Notícias Concursos, é o beneficiário do Bolsa Família, que recebe de acordo com outro calendário.

Os valores serão depositados diretamente na poupança digital da Caixa. Todos os beneficiários da segunda parcela receberão o auxílio em uma conta digital, mesmo quem cadastrou uma conta de outro banco no cadastro. Nesse caso, os valores poderão ser usados para, por exemplo, efetuar pagamento de contas e boletos e para compras através de cartão de débito virtual.

Para saques do dinheiro em espécie ou transferência para um outro banco, vai ser necessário aguardar alguns dias, seguindo o calendário que começa no dia 30 de maio (veja abaixo).

Primeira parcela

Neste sábado, 23 de maio, o Governo segue com o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para quem teve o cadastro aprovado pela Dataprev na última semana.

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais 8,3 milhões de pessoas que se inscreveram por meio do aplicativo ou site da Caixa para recebimento do retroativo da primeira parcela do auxílio emergencial de R$600.

O pagamento para quem ainda não recebeu a primeira parcela vai ser feito em etapas, por mês de nascimento, e estará imediatamente disponível para saque.

Neste sábado, 23 de maio, o dinheiro é depositado para os nascidos em maio, junho ou julho.

Veja o calendário de pagamentos da primeira parcela:

19 de maio: nascidos em janeiro

20 de maio: nascidos em fevereiro

21 de maio: nascidos em março

22 de maio: nascidos em abril

23 de maio: nascidos em maio, junho ou julho

25 de maio: nascidos em agosto

26 de maio: nascidos em setembro

27 de maio: nascidos em outubro

28 de maio: nascidos em novembro

29 de maio: nascidos em dezembro

Pagamento da segunda parcela

Calendário da 2ª parcela (uso digital) – Poupança Social

20 de maio (quarta-feira) – nascidos em janeiro e fevereiro

nascidos em janeiro e fevereiro 21 de maio (quinta-feira) – nascidos em março e abril

nascidos em março e abril 22 de maio (sexta-feira) – nascidos em maio e junho

nascidos em maio e junho 23 de maio (sábado) – nascidos em julho e agosto

nascidos em julho e agosto 25 de maio (segunda-feira) – nascidos em setembro e outubro

nascidos em setembro e outubro 26 de maio (terça-feira) – nascidos em novembro e dezembro

Calendário da 2ª parcela (saque) – Bolsa Família

18 de maio (segunda-feira) – NIS 1 – PAGO

NIS 1 – PAGO 19 de maio (terça-feira) – NIS 2

NIS 2 20 de maio (quarta-feira) – NIS 3

NIS 3 21 de maio (quinta-feira) – NIS 4

NIS 4 22 de maio (sexta-feira) – NIS 5

NIS 5 25 de maio (segunda-feira) – NIS 6

NIS 6 26 de maio (terça-feira) – NIS 7

NIS 7 27 de maio (quarta-feira) – NIS 8

NIS 8 28 de maio (quinta-feira) – NIS 9

NIS 9 29 de maio (sexta-feira) – NIS 0

Calendário da 2ª parcela (saque) – Poupança Social e demais públicos

30 de maio (sábado) – nascidos em janeiro

nascidos em janeiro 01 de junho (segunda-feira) – nascidos em fevereiro

nascidos em fevereiro 02 de junho (terça-feira) – nascidos em março

nascidos em março 03 de junho (quarta-feira) – nascidos em abril

nascidos em abril 04 de junho (quinta-feira) – nascidos em maio

nascidos em maio 05 de junho (sexta-feira) – nascidos em junho

nascidos em junho 06 de junho (sábado) – nascidos em julho

nascidos em julho 08 de junho (segunda-feira) – nascidos em agosto

nascidos em agosto 09 de junho (terça-feira) – nascidos em setembro

nascidos em setembro 10 de junho (quarta-feira) – nascidos em outubro

nascidos em outubro 12 de junho (quinta-feira) – nascidos em novembro

nascidos em novembro 13 de junho (sexta-feira) – nascidos em dezembro

Saiba quem pode receber o auxílio emergencial

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:

microempreendedor individual (MEI); ou

contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou

trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.

A proposta estabelece que apenas duas pessoas da mesma família poderão receber cumulativamente o auxílio emergencial e o benefício do Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o benefício do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor da ajuda seja mais vantajosa para o beneficiário. A trabalhadora informa, chefe de família, vai receber R$ 1.200.

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas: