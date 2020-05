Gestor do município de Penedo vai acionar o Ministério Público e também outras autoridades responsáveis para tomarem providências sobre o caso.

Usando suas redes sociais, o Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, falou para internautas sobre um caso que ocorreu nesta manhã de quinta-feira, 07 de maio, em uma das barreiras sanitárias instaladas em Penedo para prevenção da COVID-19.

De acordo com Marcius, um policial civil ao ser abordado em um dos pontos localizados na entrada da cidade, para realizar o ato de preenchimento da ficha, ele mostrou sua arma para intimidar a confecção da ficha, segundo o prefeito.

“Ele foi embora sem preencher e quando voltou ficou encarando as pessoas que estavam trabalhando. Nesse momento foi comunicado o coordenador da barreira, que comunicou a Polícia Militar e a mesma conduziu o policial para delegacia”.

Confira o post do prefeito de Penedo no Instagram:

POLICIAL CIVIL INTIMIDA SERVIDORES PÚBLICOS!! VERGONHA!!

Boa tarde!!

Queria muito que todos colaborassem respeitando e entendendo o papel importantíssimo das Barreiras Sanitárias. Infelizmente, alguns ainda não reconhecem e desrespeitam os profissionais que ali estão, trabalhando no combate ao Coronavírus e também se expondo. Hoje de manhã um policial civil não quis atender aos procedimentos sanitários e mostrou sua arma de forma ameaçadora e intimidatória aos profissionais que ali estão. De pronto, a Polícia Militar foi fundamental para estabelecer a ordem pública, o bom andamento das ações de enfrentamento ao vírus e também a condução do policial civil à Delegacia para os procedimentos cabíveis. Informo que foi aberto um Boletim de Ocorrência em desfavor do policial civil. Afirmo que irei acompanhar bem de perto o desenrolar deste caso. Obrigado e vamos colaborar com todos os profissionais que estão nas Barreiras Sanitárias. Fiquem com Deus!!

Boletim de Ocorrência nos Stories*

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcius Beltrão (@marciusbeltrao) em 7 de Mai, 2020 às 11:10 PDT

Da Redação