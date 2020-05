O Secretário de Saúde de Arapiraca usou as redes sociais da prefeitura para emitir um comunicado onde a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas – SESAU, se equivocou ao informar em seu boletim, no dia 04 de maio, mais uma morte por COVID-19 no município totalizando assim 3 óbitos.

De acordo com o Chefe da Pasta da Saúde Municipal, Arapiraca soma até o momento duas mortes.

Confira o comunicado

Desde o início dos casos de coronavírus em Arapiraca, prezamos pela transparência nas informações. Nesta segunda (4), a Secretaria de Saúde comunicou um óbito de forma equivocada.

Trata-se do registro do falecimento de uma senhora, moradora do bairro Baixa Grande, positiva para Covid-19. Mas que, por enquanto, é um caso em investigação que aguarda o resultado do exame pelo Laboratório Central de Alagoas (Lacen). Sendo assim, Arapiraca registra, até o momento, 2 óbitos confirmados por Covid-19.

Em tempos de Fake News, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Arapiraca reafirmam o compromisso com a transparência e a verdade em todas as ações que afetam a vida dos arapiraquenses. Seja na divulgação dos fatos ou no reconhecimento de suas falhas.

