Prefeitura de Elias Fausto SP 2020 retifica EDITAL para Guarda Civil Municipal

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Elias Fausto retifica edital faz de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargo de Guarda Civil Municipal – Feminino (1 vaga) e Guarda Civil Municipal – Masculino (2 vagas).

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até 26 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SHDIAS. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

O salário oferecido será de R$ 1.250,30, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SHDIAS.

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e

Raciocínio lógico;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica;

Teste Toxicológico;

Avaliação Médica;

Investigação Social;

Curso de Formação.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados a partir do dia 13 de maio. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

