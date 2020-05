Prefeitura de Igreja Nova suspenderá feira livre por tempo indeterminado a partir do dia 24 de maio

Levando em consideração o aumento de casos confirmados de coronavírus em cidades circunvizinhas, a Prefeitura de Igreja Nova, resolveu divulgar novas medidas de prevenção e combate ao Covid-19, no tocante a realização da feira livre do município, realizada neste sábado, 23 de maio.

De acordo com a resolução fica determinado que apenas feirantes cadastrados no setor de tributo da prefeitura ficarão aptos a comercializar seus produtos, sendo permitido o acesso a feira somente por moradores do município com a apresentação do comprovante de residência e uso de máscara de proteção.

Nas recomendações a prefeitura ainda pede que crianças e idosos permaneçam em casa, sendo incentivado que uma pessoa da família possa fazer as compras necessárias no mais breve espaço de tempo para evitar aglomeração neste sábado (23). A partir do dia 24 de maio a feira livre no município de Igreja Nova está suspensa por tempo indeterminado.