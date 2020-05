Prefeitura de Penedo distribui kits de higiene em combate ao Covid-19

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdesh) está distribuindo para os assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- SCFV do município, kits de higiene composto por diversos produtos, além de levar informações e mensagens de apoio para a população beneficiaria.

O objetivo da ação é combater a transmissão do novo Corona Vírus (Covid 19) e levar orientações para a população em situação de vulnerabilidade social.

A ação teve início nesta quarta-feira (27), no Bairro Senhor do Bonfim, conhecido popularmente por Oiteiro, as atividades contam com a presença da diretoria e equipe dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social ) dos bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio, além das equipe da Semdesh e SCFV.

As ações tiveram início durante o período da manhã, com saída da sede do CRAS Senhor do Bonfim percorrendo diversas ruas da comunidade.

Foram visitadas as residências das beneficiarias, em maior parte idosas, que fazem parte do grupo de risco para Covid-19.

Na ocasião além de entregar os kits de higiene, foi oferecido um abraço simbólico, já que nesse momento de pandemia mundial desaconselha-se o contato físico, como forma de prevenção ao Covid-19

De acordo com a Diretora de Planejamento da Semdesh Penedo, Isabela Cerqueira, as ações têm o objetivo de estreitar os laços com as comunidades envolvidas e fornecer o apoio necessário em meio a pandemia do Novo Corona Vírus.

Os produtos que compõe os kits distribuídos são: Agua sanitária, sabonete, sabão em barra, detergente e mascaras reutilizáveis, confeccionadas pelas costureiras cadastradas por meio do edital lançado pela Semdesh Penedo.

As atividades prosseguem na quinta-feira (28), no Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), sendo encerradas na sexta-feira (29) na sede do SCVF, ao lado do Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade, antigo Sesi.

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)