Prefeitura de Piaçabuçu intensifica ações de combate ao Aedes Aegipty

A Prefeitura de Piaçabuçu vem intensificando as ações de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor de arboviroses perigosas a exemplo da dengue, zika e chikungunya. Em meio a atual situação de pandemia vivida em decorrência do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde traçou um cronograma diferenciado de ações de combate e prevenção ao mosquito com atuação dos agentes de saúde promovendo maior interatividade pelas mídias sociais e meios de comunicação.

A secretária de saúde, Djalice Beltrão, ressalta que o trabalho nesse momento que antecede o período chuvoso é de extrema importância para que a população possa não só pensar em Covid-19 como único risco atualmente, mas, também, na gravidade das consequências para quem contrair dengue, zika ou chikungunya, doenças que podem ser evitadas com a eliminação do foco do mosquito que podem estar nos quintais ou mesmo dentro das casas.

“Temos atendido todas as recomendações do Ministério da Saúde para a adoção de ações conjuntas nesse momento de pandemia, conscientizando, inclusive, as pessoas para a necessidade de limparem seus quintais nesse momento em que vivemos involuntariamente o isolamento social”, informou Djalice.

A dengue é uma doença grave e que pode matar. Alguns sintomas são febre alta, dor de cabeça e dor atrás dos olhos. A melhor forma de prevenção é cuidar do ambiente para evitar focos de água parada onde ocorre a proliferação do mosquito. Por isso, é fundamental medidas preventivas para deixar a casa segura.

Com ascomce