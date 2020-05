Prefeitura de Porto Real do Colégio recontratará odontólogos após realinhar orçamento do município

Após a necessidade dos municípios realinharem seus orçamentos para evitarem o comprometimento dos serviços públicos com a queda da receita devido ao impacto econômico em todo o Brasil, forçado pela pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o prefeito Aldo Popular (MDB), após concluir o mapeamento dos serviços essenciais, atendendo as recomendações das autoridades de saúde, confirmou o que já havia anunciado no dia 08 de maio em entrevista a uma rádio da região, em relação ao retorno dos profissionais de saúde bucal aos postos de trabalho.

O chefe do Poder Executivo colegiense vem adotando medidas de contenção de gastos em relação a economia com água, luz e material de expediente em órgãos e repartições públicas que funcionam de maneira e em horários diferenciados nesse momento, direcionando atenção redobrada às ações de combate e proteção ao Covid-19.

O prefeito Aldo Popular se mostrou surpreso com a informação disseminada na imprensa em relação a desassistência da população em relação ao tratamento de saúde bucal, uma vez que o município dispõe de profissionais concursados que neste momento de realinhamento e mapeamento do atendimento aos pacientes, precisaram inclusive seguir as orientações das autoridades de saúde recomendam para evitar aglomerações o atendimento apenas para os casos de urgência e emergência.

“É triste sabermos que neste momento de pandemia onde a preocupação deve ser com a saúde do nosso povo, encontramos pessoas que querem criar situações politiqueiras agindo de forma desonesta e prestando um desserviço à população colegioense e alagoana com a propagação de Fake News”, lamentou o prefeito Aldo.

Na próxima terça-feira, 26 de maio, uma reunião para apresentação do novo mapeamento da saúde no município acontecerá com os profissionais da saúde bucal que foram afastados temporariamente, para que todos já tenham ciência das atribuições dentro do que preconiza as portarias recentes do Ministério da Saúde e voltem a exercer suas funções com a presteza e zelo que sempre dedicaram a população de Porto Real do Colégio.