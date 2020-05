Prefeitura de São Gabriel do Oeste MS 2020 tem EDITAL retificado novamente

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste retifica edital de concurso público para preenchimento de 57 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para lotações nas Secretarias, Autarquia e Fundações.

Conforme o documento de retificação (retificação II), houve alteração nos conteúdos programáticos de Legislação para todos os cargos. Além disso, o edital incluiu mais 16 vagas dentre os cargos de Merendeira/Cozinheiro (07 vagas); Auxiliar Administrativo Educacional; e Professor Regente dos Animais (06 vagas).

As oportunidades são para cargos:

Secretarias Municipais de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Administração e Finanças, Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Saúde, Infraestrutura e Trânsito e na Procuradoria Jurídica:

Professor Regente de Artes; Professor Regente de Ciências; Professor Regente de Educação Física; Professor Regente de Educação Infantil; Professor Regente de Inglês; Professor Regente de Matemática; Professor Regente de Português; Professor Regente de Geografia; Professor Regente de História; Professor Regente dos Anos Iniciais; Psicólogo; Fisioterapeuta; Odontólogo; Psicólogo; Médico – ESF; Médico Psiquiatra; Psicólogo Educacional; Pedagogo Escolar; Procurador Jurídico; Pedagogo Escolar; Pedagogo Técnico; Pedagogo Técnico em Inspeção Escolar; Assistente de Administração (3);

Fisioterapeuta; Agente de Fiscalização; Contador; Enfermeiro (1);

Assistente Social (1);

Engenheiro Civil; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Odontólogo – ESF (1);

Técnico em Prótese Dentário; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Serviços de Infraestrutura; Trabalhador Agropecuário em Geral; Vigia; Merendeira/Cozinheiro (1);

Assistente de Biblioteca e Videoteca; Viveirista; Auxiliar de Enfermagem; Atendente Administrativo; Motorista de Transporte Escolar; Artesão; Auxiliar Administrativo Educacional (3);

Bibliotecário Assistente; Fiscal de Obras e Posturas; Técnico/Instrutor de Informática; Técnico de Enfermagem (7);

Auxiliar de Administração (1);

Motorista de Veículos Leves; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Saúde Bucal (2);

Recepcionista (1);

Técnico de Laboratório (1);

Motorista de Ambulância; Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados (CR);

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE):

Motorista; Recepcionista; Coletor de Resíduos (1);

Assistente de Administração; Encanador II; Encanador I (1);

Auxiliar de Administração (1); Encanador (1);

Zelador e Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (CR);

Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (Funsaúde):

Técnico em Laboratório; Técnico em Enfermagem (14);

Biomédico; Enfermeiro; Farmacêutico; Farmacêutico-Bioquímico; Fisioterapeuta; Nutricionista; Técnico em Imobilização em Gesso (2);

Técnico em Radiologia Médica; Assistente de Administração; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Laboratório; Recepcionista (3);

Cozinheiro e Lavadeira (CR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia até 14 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). O valor da inscrição oscila entre R$ 90,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Procurador;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para alguns cargos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível médio e superior.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 28 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

