Prefeitura implanta unidade de atendimento do Bolsa Família no Pontal do Peba

Mais comodidade aos moradores do Pontal do Peba. Essa foi a principal ideia do prefeito Djalma Beltrão (REPUBLICANOS), quando decidiu pela implantação de uma unidade de atendimento do Bolsa Família para funcionar segunda, quarta e sexta, das 8 às 14 horas no povoado que é um dos mais populosos do município.

A unidade de atendimento do Bolsa Família funcionará nas dependências da Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório, ofertando aos moradores do Pontal do Peba, serviços de informação sobre dúvidas dos beneficiários, cartão e cadastro no Programa Federal.

“A iniciativa contempla os moradores do Distrito do Pontal do Peba durante a semana em que Piaçabuçu comemora 138 anos de Emancipação Política. Essa é mais uma boa notícia que trazemos para o nosso povo durante a semana. Sabemos que vivemos dias tensos, mas a nossa missão é zelar pelo nosso maior patrimônio, nosso povo, e assim, faremos sempre”, enfatizou o prefeito Djalma.