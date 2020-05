Prefeitura Municipal de Colombo PR 2020 tem inscrições para Médicos até hoje, 30!

Edital oferece 31 vagas para Médicos em diversas especialidades

A Prefeitura Municipal de Colombo no Estado do Paraná, tem inscrições até hoje, 30 de abril de 2020. O edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 31 vagas em cargos de Médicos para combate pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Médico de Atenção Especializada em Psiquiatria – 20h (1 vaga); Médico Generalista – 20h (14 vagas); Médico Generalista ESF – 40h (16 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 5.252,88 a R$ 13.132,20, por carga horária de 20h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de abril de 2020, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, situado na rua Francisco Camargo, Nº 238, Centro, no horária das 8h às 12h e das 13h às 17h, em dias úteis. O processo seletivo contará com apenas análise dos documentos e experiencia.

Informações do concurso