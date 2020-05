Prefeitura Municipal de Porto Seguro BA 2020 abre novo chamamento público – Notícias Concursos

Edital oferta vagas de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal

No Estado do Bahia, a Prefeitura Municipal de Porto Seguro divulgou novo chamamento público simplificado para preenchimento de vagas para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Urgência e emergência, Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Biomédico, Farmacêutico, Médico USF e Motorista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 10.000,00, por carga horária de 12 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever apenas no dia 12 de maio de 2020, via endereço de e-mail: [email protected] É importante ressaltar que no assunto do e-mail deve constar o nome completo do candidato e o cargo pretendido.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O chamamento consistirá em apenas análise curricular e documentos enviados no momento da inscrição. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso