Prejuízo grande: dispensados por Sampaoli custaram ‘fortuna’ ao Atlético-MG

No início da noite da última sexta-feira (8), tornou-se de conhecimento público a lista de jogadores a serem dispensados pelo Atlético-MG para a sequência da temporada. Sete jogadores do atual elenco profissional estão fora dos planos de Jorge Sampaoli, casos que serão tratados de forma individualizada pela diretoria atleticana: José Welison, Edinho, Ricardo Oliveira, Franco Di Santo, Lucas Hernández, Ramon Martínez e Clayton.

Como destaca o UOL Esportes, a longa lista de dispensas montada pela comissão técnica de Sampaoli simboliza um prejuízo imenso quase integral à gestão de Sérgio Sette Câmara. Isso porque seis dos sete jogadores que estão se despedindo do Galo foram contratados em seu período à frente do clube. Somente o atacante Clayton – que atualmente defende o Vasco da Gama, via empréstimo -, é herança da gestão anterior de Daniel Nepomuceno.

Atletico MG v Flamengo- Brasileirao Series A 2016

Sem levar em consideração salários, luvas e outras bonificações, este grupo de atletas que se despedirão do Atlético-MG custaram pouco mais de R$ 20 milhões aos cofres do clube. Lucas Hernández e Ramon Martínez, contratações firmadas por Rui Costa em 2019, simbolizaram um investimento de R$ 18 milhões. Edinho, por sua vez, custou R$ 2 milhões em negociação firmada junto ao Fortaleza, ainda em 2018.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.