Preocupação? Cinco jogadores do Grêmio podem assinar pré-contrato a partir da metade do ano

O futebol está parado, mas os contratos de jogadores, não. Mesmo que eventuais negociações para redução de salários venham a ocorrer, é fato que os vínculos seguem seu rumo. E o Grêmio, por exemplo, já precisa se preocupar de olho em 2021. Afinal, como destaca matéria de GaúchaZH, cinco nomes do atual plantel poderão assinar pré-contrato a partir do mês de julho, uma vez que seus compromissos se encerram em dezembro.

De todos, Diego Souza aparece como o caso mais emblemático. Contratado no início da temporada para ser o centroavante da equipe após as saídas de Diego Tardelli e Felipe Vizeu, superou desconfiança inicial e marcou cinco gols em oito partidas. O principal, aliás, saiu no Gre-Nal da semifinal do primeiro turno do Gauchão, que decretou a vitória tricolor em pleno Beira-Rio. Quem chegou junto com ele, mas que ainda precisa provar bastante, é Thiago Neves. Ele ganhou a camisa 10 e, muito embora tenha balançado a rede no último jogo antes da interrupção do calendário, não tem titularidade assegurada.

Outros três atletas menos cotados, digamos, assim, também terão que passar por um processo de renovação, se o Grêmio achar interessante mantê-los para o ano que vem. O zagueiro Paulo Miranda é a segunda opção no banco em caso de ausência de Geromel ou Kannemann. Por sua vez, Marcelo Oliveira, que passou a atuar de zagueiro e não entra em campo desde o começo desde 2019 por conta de uma grave lesão no joelho, foi o primeiro reforço da gestão Romildo Bolzan. Embora tenha se tornado uma das grandes lideranças do vestiário, perdeu espaço. Por fim, Julio César já trabalha com a possibilidade de uma transferência para a Europa, uma vez que é o terceiro nome na hierarquia de goleiros.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Grêmio, clique aqui.